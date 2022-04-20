В СУХУМЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС «ЧТО Я ЗНАЮ О ГОРОДЕ, В КОТОРОМ ЖИВУ И УЧУСЬ»
Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. На базе Сухумской Горской средней школы №10 им. Н.А.Лакоба прошел конкурс «Что я знаю о городе, в котором живу и учусь».
Конкурс является итогом акции учрежденным Управлением образования Администрации города Сухум в течении этого учебного года, целью которого – формирование основополагающих нравственных и духовных ценностей учащихся, воспитания в них чувства патриотизма, осознания того, что история города – это часть истории страны.
Акция заключалась в пеших прогулках, совершаемых школьниками под руководством учителей истории по окрестностям города.
Ребята знакомились с историей названий улиц, с памятниками архитектуры, культуры и другими достопримечательностями родного города.
Состав жюри: старший преподаватель кафедры истории АГУ – Ломия В.Т., преподаватель кафедры истории России и Зарубежных стран – Агрба И.В.
Конкурс проводился в форме командных игр среди учащихся 9 -11 классов общеобразовательных школ г. Сухум и состоял из четырех этапов:
1 этап – «Визитная карточка»;
2 этап – «История в датах и лицах» - блиц-опрос;
3 этап – «Выдающиеся гости Сухума»;
4 этап – «Сухум дореволюционный, советский и современный».
По итогам конкурса определены победители:
1 место – Сухумская средняя школа №3 им. Ю.Н. Воронова;
2 место – Сухумская средняя школа №10 им. Н.А. Лакоба и Сухумская средняя школа №6 им. В.М. Комарова;
3 место – Сухумская средняя школа №2 им. А.С. Пушкина и Сухумская средняя школа №14 им. А.П. Чехова;
На конкурсе присутствовали начальник Управления образования Администрации города Сухум Астанда Таркил, депутаты городского Собрания Саид Ашуба и Асида Дбар.
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