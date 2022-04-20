 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022

АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Признание Абхазии и Южной Осетии со стороны России создало новую политическую реальность и предоставило ресурсы…
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС «ЧТО Я ЗНАЮ О ГОРОДЕ, В КОТОРОМ ЖИВУ И УЧУСЬ»

Новости Среда, 20 апреля 2022 17:23
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС «ЧТО Я ЗНАЮ О ГОРОДЕ, В КОТОРОМ ЖИВУ И УЧУСЬ»

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. На базе Сухумской Горской средней школы №10 им. Н.А.Лакоба прошел конкурс «Что я знаю о городе, в котором живу и учусь».

Конкурс является итогом акции учрежденным Управлением образования Администрации города Сухум в течении этого учебного года, целью которого – формирование основополагающих нравственных и духовных ценностей учащихся, воспитания в них чувства патриотизма, осознания того, что история города – это часть истории страны.

Акция заключалась в пеших прогулках, совершаемых школьниками под руководством учителей истории по окрестностям города.

Ребята знакомились с историей названий улиц, с памятниками архитектуры, культуры и другими достопримечательностями родного города.

Состав жюри: старший преподаватель кафедры истории АГУ – Ломия В.Т., преподаватель кафедры истории России и Зарубежных стран – Агрба И.В.

Конкурс проводился в форме командных игр среди учащихся 9 -11 классов общеобразовательных школ г. Сухум и состоял из четырех этапов:

1 этап – «Визитная карточка»;

2 этап – «История в датах и лицах» - блиц-опрос;

3 этап – «Выдающиеся гости Сухума»;

4 этап – «Сухум дореволюционный, советский и современный».

По итогам конкурса определены победители:

1 место – Сухумская средняя школа №3 им. Ю.Н. Воронова; 

2 место – Сухумская средняя школа №10 им. Н.А. Лакоба и Сухумская средняя школа №6 им. В.М. Комарова; 

3 место – Сухумская средняя школа №2 им. А.С. Пушкина и Сухумская средняя школа №14 им. А.П. Чехова;

На конкурсе присутствовали начальник Управления образования Администрации города Сухум Астанда Таркил, депутаты городского Собрания Саид Ашуба и Асида Дбар.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 20 апреля 2022 17:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.