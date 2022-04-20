В СУХУМЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС «ЧТО Я ЗНАЮ О ГОРОДЕ, В КОТОРОМ ЖИВУ И УЧУСЬ»

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. На базе Сухумской Горской средней школы №10 им. Н.А.Лакоба прошел конкурс «Что я знаю о городе, в котором живу и учусь».

Конкурс является итогом акции учрежденным Управлением образования Администрации города Сухум в течении этого учебного года, целью которого – формирование основополагающих нравственных и духовных ценностей учащихся, воспитания в них чувства патриотизма, осознания того, что история города – это часть истории страны.