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Абхазия Информ

ВИДЕОРОЛИК О СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ

Новости Четверг, 21 апреля 2022 12:11
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ВИДЕОРОЛИК О СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Специалисты Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии подготовили видеоролик к Международному дню памятников и исторических мест.

Видеоролик посвящён ценнейшему историко-археологическому памятнику Абхазии – Сухумской крепости, наиболее уязвимому в наше время объекту.

Министерство культуры выражает благодарность за помощь в проведении съёмок: директору Государственного заповедника «Сухумская крепость» Айнару Инал-ипа, декану исторического факультета АГУ Алику Габелия, директору Абхазского краеведческого музея Аркадию Джопуа, директору Музея денег Нацбанка Абхазии Астамуру Тания. 

https://www.youtube.com/watch?v=QARSuc3EgXA&feature=emb_logo

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 21 апреля 2022 12:15

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