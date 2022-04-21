ВИДЕОРОЛИК О СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ
Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Специалисты Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии подготовили видеоролик к Международному дню памятников и исторических мест.
Видеоролик посвящён ценнейшему историко-археологическому памятнику Абхазии – Сухумской крепости, наиболее уязвимому в наше время объекту.
Министерство культуры выражает благодарность за помощь в проведении съёмок: директору Государственного заповедника «Сухумская крепость» Айнару Инал-ипа, декану исторического факультета АГУ Алику Габелия, директору Абхазского краеведческого музея Аркадию Джопуа, директору Музея денег Нацбанка Абхазии Астамуру Тания.
https://www.youtube.com/watch?v=QARSuc3EgXA&feature=emb_logo