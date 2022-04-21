Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. 23 апреля в поселке Агудзера пройдет первенство и чемпионат Абхазии по каратэ сито-рю и рукопашному бою.

В турнире примут участие спортсмены 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет и моложе, которые будут соревноваться в 12 весовых категориях.

Соревнования будут проводиться по олимпийской системе с выбыванием после поражения по правилам «ВУКО».

Главный судья турнира – Алик Гварамия.

Организатор – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.





