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Абхазия Информ

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА И ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Четверг, 21 апреля 2022 12:22
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ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА И ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Гагре прошло первенство и чемпионат Республики Абхазия по вольной борьбе. В турнире приняли участие около 100 спортсменов из городов и районов Абхазии, которые соревновались в своих весовых категориях. 

По итогам соревнования в весовой категории 38 кг первое место занял Никита Лежия (Сухум), второе – Леонард Агрба (Гудаута), третье – Багдан Дзидзария (Пицунда). 


В весовой категории до 41 кг первым стал Анри Шакая (Сухум), второе – Денис Джопуа (Сухум), третьи – Инал Тания (Ткуарчал) и Роин Чиковани (Гал). 

В весовой категории до 44 кг первым стал Максим Адлейба (Сухум), второе место занял Батал Цвижба (Сухум), третьи места заняли – Леон Дгебия (Сухум) и Даниил Джугелия (Гудаута). 

В весовой категории 48 кг первое место занял Астан Адлейба (Сухум), второе место занял Нодар Агрба (Цандрыпш), третье место у Диего Курсуа из Гала. 

В весовой категории 52 кг первым стал Алан Герзмава из Гудауты, второе место у Баграта Сакания (Сухум), третье место занял Азамат Лазба (Гудаута). 

В весовой категории 57 кг первое место занял Данил Пилия из Гудауты, второе место занял Данил Басария из Сухума, третье место занял Мате Акобия из Гала. 

В весовой категории 60 кг первым стал Ренат Цугба из Гудауты, второе место занял Леон Киут из Сухума, третьи места  заняли – Батал Берзения из Ткуарчала и Радж Джугелия из Гудауты. 

В весовой категории 62 кг первое место занял Леон Малия (Гудаута), вторым стал Сандро Жиба из Пицунды, третье место занял галский спортсмен Георгий Чумаченко. 

В весовой категории до 65 кг первым стал Алан Багателия (Гудаута), второе место занял Впхтанг Акаба из Ткуарчала, третьими стали - Артем Багателия из Ткуарчала и Леон Агрба из Гудауты. 

В весовой категории до 68 кг первое место занял Леонард Аристава из Сухума, второе место занял Сандро Джакония из Пицунды. 

В весовой категории 71 кг первое место занял Еснат Ардзинба из Гудауты, второе место занял гудаутский спортсмен Еснат Кутарба, третье место занял Сандро Харчилава из Ткуарчала. 

В весовой категории 80 кг победителем стал Роман Бегян из Цандрыпша, серебряным призером стал Ерекле Шония из Гала, третье место занял Рафаил Сеферян из Цандрыпш. 

В весовой категории до 110 кг первое место занял Шамиль Тания из Гудауты, второе место занял Сулхан Хутаба из Сухума. 

Главный судья – Адам Цвейба. 

Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация спортивной борьбы Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 21 апреля 2022 12:26

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