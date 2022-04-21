ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА И ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

В весовой категории до 41 кг первым стал Анри Шакая (Сухум), второе – Денис Джопуа (Сухум), третьи – Инал Тания (Ткуарчал) и Роин Чиковани (Гал).

В весовой категории до 44 кг первым стал Максим Адлейба (Сухум), второе место занял Батал Цвижба (Сухум), третьи места заняли – Леон Дгебия (Сухум) и Даниил Джугелия (Гудаута).

В весовой категории 48 кг первое место занял Астан Адлейба (Сухум), второе место занял Нодар Агрба (Цандрыпш), третье место у Диего Курсуа из Гала.

В весовой категории 52 кг первым стал Алан Герзмава из Гудауты, второе место у Баграта Сакания (Сухум), третье место занял Азамат Лазба (Гудаута).

В весовой категории 57 кг первое место занял Данил Пилия из Гудауты, второе место занял Данил Басария из Сухума, третье место занял Мате Акобия из Гала.

В весовой категории 60 кг первым стал Ренат Цугба из Гудауты, второе место занял Леон Киут из Сухума, третьи места заняли – Батал Берзения из Ткуарчала и Радж Джугелия из Гудауты.

В весовой категории 62 кг первое место занял Леон Малия (Гудаута), вторым стал Сандро Жиба из Пицунды, третье место занял галский спортсмен Георгий Чумаченко.

В весовой категории до 65 кг первым стал Алан Багателия (Гудаута), второе место занял Впхтанг Акаба из Ткуарчала, третьими стали - Артем Багателия из Ткуарчала и Леон Агрба из Гудауты.

В весовой категории до 68 кг первое место занял Леонард Аристава из Сухума, второе место занял Сандро Джакония из Пицунды.

В весовой категории 71 кг первое место занял Еснат Ардзинба из Гудауты, второе место занял гудаутский спортсмен Еснат Кутарба, третье место занял Сандро Харчилава из Ткуарчала.

В весовой категории 80 кг победителем стал Роман Бегян из Цандрыпша, серебряным призером стал Ерекле Шония из Гала, третье место занял Рафаил Сеферян из Цандрыпш.

В весовой категории до 110 кг первое место занял Шамиль Тания из Гудауты, второе место занял Сулхан Хутаба из Сухума.

Главный судья – Адам Цвейба.