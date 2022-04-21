ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА И ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Гагре прошло первенство и чемпионат Республики Абхазия по вольной борьбе. В турнире приняли участие около 100 спортсменов из городов и районов Абхазии, которые соревновались в своих весовых категориях.
По итогам соревнования в весовой категории 38 кг первое место занял Никита Лежия (Сухум), второе – Леонард Агрба (Гудаута), третье – Багдан Дзидзария (Пицунда).
В весовой категории до 41 кг первым стал Анри Шакая (Сухум), второе – Денис Джопуа (Сухум), третьи – Инал Тания (Ткуарчал) и Роин Чиковани (Гал).
В весовой категории до 44 кг первым стал Максим Адлейба (Сухум), второе место занял Батал Цвижба (Сухум), третьи места заняли – Леон Дгебия (Сухум) и Даниил Джугелия (Гудаута).
В весовой категории 48 кг первое место занял Астан Адлейба (Сухум), второе место занял Нодар Агрба (Цандрыпш), третье место у Диего Курсуа из Гала.
В весовой категории 52 кг первым стал Алан Герзмава из Гудауты, второе место у Баграта Сакания (Сухум), третье место занял Азамат Лазба (Гудаута).
В весовой категории 57 кг первое место занял Данил Пилия из Гудауты, второе место занял Данил Басария из Сухума, третье место занял Мате Акобия из Гала.
В весовой категории 60 кг первым стал Ренат Цугба из Гудауты, второе место занял Леон Киут из Сухума, третьи места заняли – Батал Берзения из Ткуарчала и Радж Джугелия из Гудауты.
В весовой категории 62 кг первое место занял Леон Малия (Гудаута), вторым стал Сандро Жиба из Пицунды, третье место занял галский спортсмен Георгий Чумаченко.
В весовой категории до 65 кг первым стал Алан Багателия (Гудаута), второе место занял Впхтанг Акаба из Ткуарчала, третьими стали - Артем Багателия из Ткуарчала и Леон Агрба из Гудауты.
В весовой категории до 68 кг первое место занял Леонард Аристава из Сухума, второе место занял Сандро Джакония из Пицунды.
В весовой категории 71 кг первое место занял Еснат Ардзинба из Гудауты, второе место занял гудаутский спортсмен Еснат Кутарба, третье место занял Сандро Харчилава из Ткуарчала.
В весовой категории 80 кг победителем стал Роман Бегян из Цандрыпша, серебряным призером стал Ерекле Шония из Гала, третье место занял Рафаил Сеферян из Цандрыпш.
В весовой категории до 110 кг первое место занял Шамиль Тания из Гудауты, второе место занял Сулхан Хутаба из Сухума.
Главный судья – Адам Цвейба.
Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация спортивной борьбы Абхазии.