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Абхазия Информ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Новости Четверг, 21 апреля 2022 12:29
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Общественная организация Abkhaz Desk презентовала свой новый экологический проект, который заключается в сборе и переработке бумаги, а также будет включать воркшопы, выставки и эко обсуждения. Об этом сообщает координатор организации Энджи Патарая на странице в соцсети Инстаграм.

«Из переработанной бумаги можно будет делать открытки, пригласительные, дипломы и т.д. Можно сдавать газеты, книги, тетради, бумагу для письма, картон и гофрокартон, яичные лотки», – отмечается в сообщении.

Контейнеры для сбора макулатуры будут установлены в различных учреждениях и в офисе самого Abkhaz Desk на Инал-ипа 6.

Урны для сбора макулатуры уже установлены в комитете репатриации, ЦИК, ТПП, Центр Проспект, а также в Управлении по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Центре Гуманитарных программ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 21 апреля 2022 12:32

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