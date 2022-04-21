ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Общественная организация Abkhaz Desk презентовала свой новый экологический проект, который заключается в сборе и переработке бумаги, а также будет включать воркшопы, выставки и эко обсуждения. Об этом сообщает координатор организации Энджи Патарая на странице в соцсети Инстаграм.
«Из переработанной бумаги можно будет делать открытки, пригласительные, дипломы и т.д. Можно сдавать газеты, книги, тетради, бумагу для письма, картон и гофрокартон, яичные лотки», – отмечается в сообщении.
Контейнеры для сбора макулатуры будут установлены в различных учреждениях и в офисе самого Abkhaz Desk на Инал-ипа 6.
Урны для сбора макулатуры уже установлены в комитете репатриации, ЦИК, ТПП, Центр Проспект, а также в Управлении по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Центре Гуманитарных программ.