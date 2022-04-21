ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Общественная организация Abkhaz Desk презентовала свой новый экологический проект, который заключается в сборе и переработке бумаги, а также будет включать воркшопы, выставки и эко обсуждения. Об этом сообщает координатор организации Энджи Патарая на странице в соцсети Инстаграм.