ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ПОИСК» В АГУ

Фильм рассказывает о поисках родственников пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны из Абхазии – узниках фашистских концлагерей. Картина снята в рамках Международного военно-мемориального проекта «Возвращение имени», посвящённого памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлен на помощь тем, кто ищет своих родных, без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Закрытый показ документального фильма «Поиск» – об узниках фашистских концлагерей из Абхазии прошёл в четверг в Абхазском государственном университете.

Открывая показ заместитель проректора АГУ по молодёжной политике Юрий Трувалёв сказал, что благодаря курсантам и наставникам проекта восстанавливается историческая справедливость.

«Жизнь умерших продолжается в памяти живых. И фильм «Поиск» подтверждение той несправедливой судьбы к людям разных стран, участвовавших в Великой Отечественной войне. Наши студенты искренне разделяют переживания и боль своих соотечественников, которые потеряли родных и близких. Благодаря курсантам и их наставников людям возвращена историческая справедливость и возможность узнать где и когда погибли защитники своей родины», – сказал он.

Режиссёр-постановщик фильма «Поиск» Дмитрий Статейнов отметил, что это уже третий закрытый показ фильма, премьера которого планируется в июне этого года.

«Нам было интересно мнение студентов, обратная связь, то какие вопросы они зададут после просмотра фильма. Заинтересует ли их вообще эта тема. Тем более в наше время, когда история активно переписывается у нас на глазах», – сказал Статейнов.

По словам проректора по молодёжной политике АГУ, доцента, кандидата искусствоведческих наук Медеи Чегия, фильм «Поиск» является актуальным на фоне фальсификации истории Великой Отечественной войны и идеологической пропаганды неонацизма.

Работа над фильмом длилась с 2018 по 2021 год.