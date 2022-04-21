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Абхазия Информ

148 МЛН РУБЛЕЙ – ДОЛГ ПЕРЕД АБХАЗСКОЙ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИЕЙ

Новости Четверг, 21 апреля 2022 21:21
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148 МЛН РУБЛЕЙ – ДОЛГ ПЕРЕД АБХАЗСКОЙ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИЕЙ

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Вопросам стабилизации деятельности Абхазской государственной топливной   компании посвящалось рабочее совещание, проведенное премьер-министром Александром Анквабом с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, генерального директора АГТК Рамазом Джопуа и председателем Национального банка Абхазии Беслана Барателия.

 

Проблемным остается вопрос погашения задолженности покупателей перед компанией, общая сумма которой составляет порядка 148 миллионов рублей. В числе должников – оптовые покупатели (юридические лица, реализаторы ГСМ). В этой связи руководству государственной топливной компании было поручено ужесточить меры по взысканию долгов.

Рамаз Джопуа доложил, что впервые с января этого года АГТК стала самостоятельно закупать топливо на внешних рынках. Сформирован также запас сжиженного газа, рассчитанный на три с лишним месяца.

В целях стабилизации деятельности, пополнения оборотных средств компании правительство обсудило с руководством Национального банка возможность государственной поддержки АГТК.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 21 апреля 2022 21:30

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