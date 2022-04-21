10 ТОНН ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА ДЛЯ ДОНЕЦКА
Новости Четверг, 21 апреля 2022 21:33
Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк. Абхазским добровольцам, защищающим жителей Донбасса, доставлено 10 тонн гуманитарного груза. Груз доставлен по поручению президента РА Аслана Бжания.
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