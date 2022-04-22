КРАСНОДАРСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ОБЕСПЕЧЕН ОПЕРАТИВНЫЙ ВВОЗ ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В прибывшем транспортном средстве находилось около 10 тонн гуманитарного груза: продукты питания, бутилированная питьевая вода, одежда, обувь, бытовая химия.

На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в приоритетном порядке совершены таможенные операции в отношении гуманитарной помощи из Республики Абхазия.

Необходимые таможенные операции осуществлены в оперативном взаимодействии с представителями МЧС Республики Абхазия в максимально короткие сроки в приоритетном порядке.

Всего с марта текущего года краснодарскими таможенниками обеспечено бесперебойное поступление трех поставок (порядка 50 тонн) гуманитарной помощи из Республики Абхазия, направляемых жителям ЛНР, ДНР и отдельных регионов Украины.