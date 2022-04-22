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Абхазия Информ

ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Новости Пятница, 22 апреля 2022 12:48
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ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 22 апреля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК в зоне таможенного контроля пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия.

В результате досмотра автотранспортного средства, следовавшего из Республики Абхазия и управляемого гражданкой Российской Федерации в багажном отделении, обнаружены незадекларированные комплектующие для аппаратов по извлечению криптовалюты (хеш-платы, блоки питания, вентиляторы, корпусы) в количестве 26 ед.

По данному факту составлен материал о нарушении таможенных правил и передан в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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В ходе реализации оперативной информации в г. Гал, должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия  остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия.

В результате досмотра багажного отделения обнаружено и изъято вино грузинского происхождения объемом 200 л.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 22 апреля 2022 12:50

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