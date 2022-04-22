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Абхазия Информ

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ЗАВЕДОМО ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Новости Пятница, 22 апреля 2022 12:39
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ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ЗАВЕДОМО ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Сухум. 22 апреля 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками УВД по Гагрскому району проведена проверка анонимно распространяемой информации о неизвестном мужчине, якобы предоставляющим опасность детям. В ходе проверки выяснено, что в общественных местах п. Бзыбь 18 апреля текущего года находился человек кавказской наружности, не проживающий и ранее не замеченный на территории данной местности, поведение которого было в некоторой степени странно.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что вышеуказанным лицом является житель Гулрыпшского района 1991 г.р. Последний состоит на амбулаторной учете в специализированной психиатрической клинике Минздрава Абхазии. В ходе беседы с указанным гражданином, а также опросом жителей ул. Лакоба в п. Бзыбь Гагрского района, установлено, что мужчина не совершал противоправных действий, тем более в отношении малолетних, социально адаптирован и доброжелателен», – уточнил и.о. начальника отдела дознания УВД по Гагрскому району Александр Кокоскерия.

Как известно, в абхазском сегменте Интернет-сети разослана анонимная информация о том, что в районе Бзыби неизвестный мужчина якобы пытается увести школьников. Вышеуказанное сообщение, а так же сопутствующие анонимные рассылки с изображением иных лиц не соответствуют действительности.

Проводится проверка в отношении лиц, распространяющих заведомо ложную информацию.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 22 апреля 2022 12:43

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