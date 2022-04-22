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Абхазия Информ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ

Новости Пятница, 22 апреля 2022 12:27
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ

Сухум. 22 апреля 2022. Абхазия-Информ. С 21 апреля все общеобразовательные и дошкольные учреждения города Сухум проводят субботники, сообщается на официальной странице в соцсети Инстаграм Управление Образования Администрации г. Сухум (upravlenie obrazovanii).

Весна – это не только время пробуждения природы, но и пора обновления и перемен. Субботники – эффективная форма воспитательной работы и прекрасный способ поднятия корпоративного духа, сплочения коллектива, приобщение к общественно-полезному труду.

С бодрым настроем и в дружной команде преподаватели и учащиеся школ, а также коллективы детских садов очистили окрестности своих зданий: спилили высохшие деревья, подрезали и выкорчевали засохшие кустарники, привели в порядок клумбы и газоны.

Чистая, ухоженная территория школ и детских садов радует глаз сотрудников, родителей, воспитанников и всех окружающих.

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Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 22 апреля 2022 12:28

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