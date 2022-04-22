ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ
Сухум. 22 апреля 2022. Абхазия-Информ. С 21 апреля все общеобразовательные и дошкольные учреждения города Сухум проводят субботники, сообщается на официальной странице в соцсети Инстаграм Управление Образования Администрации г. Сухум (upravlenie obrazovanii).
Весна – это не только время пробуждения природы, но и пора обновления и перемен. Субботники – эффективная форма воспитательной работы и прекрасный способ поднятия корпоративного духа, сплочения коллектива, приобщение к общественно-полезному труду.
С бодрым настроем и в дружной команде преподаватели и учащиеся школ, а также коллективы детских садов очистили окрестности своих зданий: спилили высохшие деревья, подрезали и выкорчевали засохшие кустарники, привели в порядок клумбы и газоны.
Чистая, ухоженная территория школ и детских садов радует глаз сотрудников, родителей, воспитанников и всех окружающих.