У НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВЫСАЖЕНЫ 30 САЖЕНЦЕВ СИРЕНИ

В парке у Национальной библиотеки были высажены 30 саженцев сирени. Руководство Национальной библиотеки имени И. Папаскир поддержало эту идею. «Со стороны ПРООН возникла такая идея, и мы надеемся, что она найдет продолжение не только среди международных организаций, но ее поддержат и жители города. Ребята из сухумского экоклуба помогут нам в посадке саженцев. Будущее за молодежью, которая бережно относится к природе, к нашим ресурсам», – сказала сотрудник ПРООН Анжела Патарая.

Сирень для посадки была выбрана специалистами МУП «Благоустройство» Администрации Сухума. Также ими было определено место посадки.

«Здесь у нас растет много хвойных, лиственных, поэтому хотелось внести яркую цветущую нотку. Здесь главные ворота набережной, всегда много людей. Сирень – неприхотливое, красиво цветущее дерево. Вариантов было несколько, но мы остановились на сирени», – сказала инженер «Благоустройства» Кама Кутелия.

Она отметила, что администрация города всегда будет поддерживать подобные акции.

«Природа дает нам жизнь, давайте и мы поможем природе. Я хочу вас всех поблагодарить за такое благое дело. Это хорошее начало и я очень верю в то, что наш красивый город будет еще красивее, а администрация всегда поможет, встанет рядом», – сказала Кама Кутелия.

Доктор биологических наук, вице-президент Академии наук Абхазии, профессор, заведующий кафедрой «Лесное хозяйство и ботаника» БГФ АГУ Сергей Бебия поздравил участников мероприятия с Днем Земли и отметил, что символично сажать сирень в Сухуме.

«Есть такой Совет ботанических садов СНГ, т.е., в этот совет входит все ботанические сады государств СНГ. Этим советом установлен праздник сирени. Здесь вы сажаете сортовые сирени, и мы будем иметь возможность в день сирени приходить сюда и на лоне этих деревьев принять эстафету праздника сирени у нас», – сказал Сергей Бебия.

По словам профессора, Земля нуждается в помощи, и земля абхазская в том числе, нуждается в спасении.

«К сожалению, человек настолько относится к этой земле неразумно, что Земля сама может наказать нас всех. Сегодня вернулся с Очамчырского района. Больно было смотреть. В районе Кындыг посаженные еще в начале 60-х годов (20 века – ред.) великолепные эвкалиптовые рощи подожгли. Горят эти леса, горят эти площади. Ну что же это такое, что за неосознание. Они специально это делают, неосознанно. Если бы они осознавали, насколько они приносят вред Земле и природе нашей, они бы этого не делали», – отметил ученый.

Он считает очень важным пропагандировать охрану нашей Земли, нашей природы. «В этом отношении огромная роль у вас. Я действительно благодарен молодёжи, благодарен руководству нашего города, которая способствует организации таких мероприятий. Если вы заметили, за последние годы в городе очень много парков ухоженных, появилась забота о зеленом убранстве города, но очень много еще не хватает», – сказал Сергей Бебия.

Профессор обратил внимание на то, что знаменитый парк набережной напротив Национальной библиотеки «застроили чем угодно» и вследствие воздействия человека на среду, гибнут деревья.

«Деревья гибнут прямо от антропогенных факторов. К этим деревьям уже надо подсаживать новые растения. Я захотел сирень, тополь, или кедр принести и посадить – нельзя, потому что это озеленительная композиция, ее надо со знанием дела улучшать. Парковую систему надо охранять. Я обращаюсь к властям города, чтобы обратили внимание на набережный парк. Мы всегда готовы прийти на помощь при первом же вызове», – сказал ученый.

Он пожелал организаторам акции успехов, пригласил их в Ботанический сад и пообещал лично провести экскурсию для них. Затем юные экоактивисты приступили к посадке сирени.

Сергей Бебия показал им, как правильно сажать саженцы.

Об этом сообщает сайт столицы.