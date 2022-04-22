В СУХУМЕ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

8 мая Управление образования столичной администрации организует торжественное прохождение маршем учащихся сухумских школ у памятника Неизвестному солдату. Там же пройдет памятный митинг, дети будут читать стихи.

Сухум. 22 апреля 2022. Абхазия-Информ. Ко Дню Победы в Сухуме запланировано большое количество праздничных и спортивных мероприятий, проведение митингов и концертов, рассказала в интервью радио Sputnik начальник Управления культуры администрации города Наала Хашиг.

Всего в мероприятии примут участие до 300 школьников. На культурно-деловой площадке «ГУМА» состоится концерт Государственного камерного оркестра. Помимо этого, организаторы запланировали театрализованное представление, чтение стихов и показ фильма о войне.

9 Мая у памятника Неизвестному солдату состоится возложение цветов, митинг и парад служащих Министерства обороны Абхазии.

Гостей мероприятия будут угощать блюдами полевой кухни. В Центральном выставочном зале откроется выставка «Радость со слезами на глазах», организованная совместно с Домом Москвы, а представительство Россотрудничества в Абхазии проведет велопробег.

На площади у Абхазского драмтеатра пройдут мероприятия для детей с участием аниматоров и выступлением брейк-дансеров.

Также на набережной Махаджиров состоятся спортивные мероприятия, все желающие смогут поиграть в шашки, домино и теннис.

На площади имени Сергея Багапш пройдет праздничный концерт с участием артистов и хореографических коллективов Абхазии.

В День Победы глава Администрации Сухума Беслан Эшба будет лично посещать ветеранов Великой Отечественной войны и вручать им памятные подарки.



Об этом сообщает сайт столицы.