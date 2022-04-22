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Абхазия Информ

К 77-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Пятница, 22 апреля 2022 11:57
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К 77-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 22 апреля 2022. Абхазия-Информ. 6 мая в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба в рамках сотрудничества Министерства культуры Республики Абхазия и Департамента культуры города Москвы пройдет торжественный концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.   В концерте принимают участие:

Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова под руководством заслуженного артиста Российской Федерации и Республики Абхазия Анатолия Судакова.

Государственный камерный оркестр Республики Абхазия под руководством главного дирижёра, народного артиста Республики Абхазия Давида Терзяна.

Государственная хоровая капелла Республики Абхазия под руководством главного дирижера, народной артистки Республики Абхазия Норы Аджинджал.

В программе концерта прозвучат великие творения западно-европейской музыки, произведения советских и абхазских композиторов, а также песни военных лет.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Пятница, 22 апреля 2022 11:58

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