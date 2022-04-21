УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ В НОВОАФОНСКУЮ ПЕЩЕРУ
Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Распоряжением Кабинета министров утверждены цены на экскурсионные билеты в РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г.Ш. Смыр.
Взрослый билет – 700 рублей.
Льготный – 200 рублей.
Детский до 8 лет – бесплатно.
По льготному билету на посещение РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г.Ш. Смыр имеют право:
Дети и подростки от 8 до 16 лет – граждане Республики Абхазия. Основание для предоставления льгот паспорт или свидетельство о рождении.
Студенты средне-специальных и высших учебных заведений Абхазии очной формы обучения, основние – студенческий билет.
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – при предъявлении удостоверения ветерана или инвалида войны.
Военнослужащие Республики Абхазия, проходящие военную службу по призыву – при наличии военного билета.
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 мая 2022 года.