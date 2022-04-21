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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ В НОВОАФОНСКУЮ ПЕЩЕРУ

Новости Пятница, 22 апреля 2022 00:09
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УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ В НОВОАФОНСКУЮ ПЕЩЕРУ

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Распоряжением Кабинета министров утверждены цены на экскурсионные билеты в РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г.Ш. Смыр.

Взрослый билет – 700 рублей.

Льготный – 200 рублей.

Детский до 8 лет – бесплатно.

По льготному билету на посещение РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г.Ш. Смыр имеют право:

Дети и подростки от 8 до 16 лет – граждане Республики Абхазия. Основание для предоставления льгот паспорт или свидетельство о рождении.

Студенты средне-специальных и высших учебных заведений Абхазии очной формы обучения, основние – студенческий билет.

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – при предъявлении удостоверения ветерана или инвалида войны.

Военнослужащие Республики Абхазия, проходящие военную службу по призыву – при наличии военного билета.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 мая 2022 года.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 22 апреля 2022 00:14

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