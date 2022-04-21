УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ В РИЦИНСКИЙ ПАРК
Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Распоряжением Кабинета министров утверждены цены на билеты на посещение Рицинского реликтового национального парка.
Граждане Республики Абхазия посещают парк бесплатно.
Взрослый билет для гостей будет стоить 700 рублей.
Дети от 12 до 18 лет – 200 рублей.
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – бесплатно.
Ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – бесплатно.
Дирекции Рицинского реликтового национального парка предписано привести свои нормативные акты в соотвествии с распоряжением.
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 мая 2022 года.