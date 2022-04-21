УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ В РИЦИНСКИЙ ПАРК

Взрослый билет для гостей будет стоить 700 рублей.

Сухум. 21 апреля 2022. Абхазия-Информ. Распоряжением Кабинета министров утверждены цены на билеты на посещение Рицинского реликтового национального парка.

Дети до 8 лет – бесплатно.

Дети от 12 до 18 лет – 200 рублей.

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – бесплатно.

Ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – бесплатно.

Дирекции Рицинского реликтового национального парка предписано привести свои нормативные акты в соотвествии с распоряжением.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 мая 2022 года.