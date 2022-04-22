ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №18 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ДВА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Новости Пятница, 22 апреля 2022 18:23
Сухум. 22 апреля 2022. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в депутаты Парламента по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый) Лакербая Леонида Ивановича и Таркил Беслана Ивановича.
Лакербая Леонид Иванович 1.01.1947 г.р., временно не работает.
Таркил Беслан Иванович 23.11.1964 г.р., временно не работает.
Повторные выборы по округу №18 состоятся 14 мая 2022 г.