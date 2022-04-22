ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 77-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВОВ 1941-1945 ГГ

3 мая, 11.00 – Конкурс рисунков на асфальте. Набережная Махаджиров (напротив Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба).

С 3 по 9 мая в городе Сухум будут проходить мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5 мая 11.00 – Легкоатлетическая эстафета учащихся школ города Сухум. Набережная Махаджиров (старт: теннисные корты; финиш: памятник Неизвестному солдату).

6 мая, 18.00 – Праздничный концерт (Государственная капелла Москвы им. В. Судакова под управлением заслуженного артиста РФ и РА Судакова А., Государственная хоровая капелла РА под управлением народной артистки РА Аджинджал Н., Государственный камерный оркестр РА под управлением народного артиста Республики Абхазия Д. Терзяна). Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба.

7 мая, 11.00 – Акция «Огонь Памяти». Государственный музей Боевой Славы имени В. Г. Ардзинба.

8-9 мая – Фотоэкспозиция «Наша память» (фотографии фронтовой хроники). Центральный павильон платформы Гума, пр. Леона.

8 мая, 11.00 – Торжественный марш учащихся школ города Сухум. Возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату. Праздничный митинг. Набережная Махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).

8 мая, 16.00 – Открытый концерт «Музыка Победы» (Государственный камерный оркестр РА под управлением народного артиста РА Д.Терзяна. Платформа Гума, пр. Леона.

9-15 мая – Выставка (Живопись, графика, скульптура. Экспозиция известных абхазских мастеров второй половины ХХ века. Большая часть экспонатов – культурное наследие Абхазии). Центральный выставочный зал, ул. Лакоба, 31.

9 МАЯ

10.00-11.00 – Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Праздничный митинг. Набережная Махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).

11.00 – Торжественный марш парадных расчетов. Набережная Махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).

13.00 – Выставка (Живопись, графика, скульптура. Экспозиция известных абхазских мастеров второй половины ХХ века). Центральный выставочный зал, ул. Лакоба, 31.

13.00-15.00 – Детская развлекательная программа с участием аниматоров. Состязание по брейк-дансу. Выставка работ учащихся художественной школы и школы искусств. Набережная Махаджиров (Парк, напротив драмтеатра им. С. Чанба).

15.00 – Любительские турниры по: шахматам, шашкам, домино, настольному теннису. Набережная Махаджиров (колоннада).

16.00 – Праздничный концерт. Набережная Махаджиров (площадь им. С. Багапш).

17.00 – Чтение стихов, выступления воспитанников детских дошкольных учреждений. Платформа Гума, пр. Леона.

18.00 – «В 6 часов вечера после войны» (Реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года. Прибытие поезда Победы). Платформа Гума, пр. Леона.

19.30 – Кинотеатр под открытым небом (показ советского кино). Платформа Гума, пр. Леона.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 9 МАЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Количество участников: 100 человек

9.00-9.40 – Сбор участников. Площадь Свободы.

9.40-10.00 – Подготовка и старт колонны. ул. Гулиа – пр. Леона.

10.30 – Выход на набережную. Набережная Махаджиров (колоннада).

11.00 – Проход у памятника Неизвестному солдату. Набережная Махаджиров (памятник Неизвестному солдату).

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 9 МАЯ 2022 Г. ВЕЛОПРОБЕГА «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»

Маршрут: Сухум-Гулрипш-Сухум. Количество участников: 50 человек

13.00 Старт. МКДЦ «Дом Москвы».

13.00 -14.30 – Передвижение велоколонны в направлении п. Агудзера. Братская могила. п. Агудзера

14.30-14.50 – Митинг, возложение цветов. Братская могила. п. Агудзера.

14.55-15.30 - Передвижение велоколонны в направлении с. Мачара. Мемориал, с. Мачара.

15.35-15.45 – Митинг, возложение цветов. Мемориал, с. Мачара.

15.55-16.40 – Передвижение велоколонны в направлении г. Сухум.

16.40-17.00 – Возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Окончание акции. Набережная Махаджиров (памятник Неизвестному солдату).