Сухум. 22 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 60 человек, случаев заражения Covid-19 нет.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении два пациента.

В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской, Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ пациентов нет .

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53604 человека.

Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52914 человека.