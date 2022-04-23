СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 НЕТ
Новости Суббота, 23 апреля 2022 15:10
Сухум. 22 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 60 человек, случаев заражения Covid-19 нет.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении два пациента.
В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской, Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ пациентов нет .
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53604 человека.
Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52914 человека.
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