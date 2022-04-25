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Абхазия Информ

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ОТКРЫТОМ КРАЕВОМ ТУРНИРЕ

Новости Понедельник, 25 апреля 2022 14:29
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ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ОТКРЫТОМ КРАЕВОМ ТУРНИРЕ

Сухум. 25 апреля 2022. Абхазия-Информ. С 22 апреля по 24 апреля в Ставрополе проходил Открытый краевой турнир по вольной борьбе среди юношей с 2007 по 2014 г.р., в котором нашу республику представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта.

В турнире приняли участие около 150 борцов Краснодарского края и Северного Кавказа.

Призовые места среди спортсменов Управления распределились следующим образом:

1 место – Алан Капба 38 кг;

2 место – Алан Капба 40 кг, Денис Джопуа 42 кг, Анри Шакая 41 кг, Баграт Сакания 42 кг.

3 место Тамерлан Тушаев 24 кг, Максим Бигвава 28 кг, Данат Попков 33 кг и Писирхан Магсудов 36 кг.

Тренируют команду Управления Джопуа Тимур и Цвижба Ахра.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 25 апреля 2022 14:34

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