ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ОТКРЫТОМ КРАЕВОМ ТУРНИРЕ

Сухум. 25 апреля 2022. Абхазия-Информ. С 22 апреля по 24 апреля в Ставрополе проходил Открытый краевой турнир по вольной борьбе среди юношей с 2007 по 2014 г.р., в котором нашу республику представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта.

В турнире приняли участие около 150 борцов Краснодарского края и Северного Кавказа.