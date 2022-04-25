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Абхазия Информ

ОТКРЫТИЕ ПЕРВЕНСТВА Г. СУХУМ ПО БАСКЕТБОЛУ

Новости Понедельник, 25 апреля 2022 14:34
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ОТКРЫТИЕ ПЕРВЕНСТВА Г. СУХУМ ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 25 апреля 2022. Абхазия-Информ. Во Дворце спорта им. С. В. Багапш состоялось открытие Первенства г. Сухум по баскетболу среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе.

В розыгрыше первого тура приняли участие шесть команд юношей: «Спартак» Сухум (команда Управления по делам молодежи и спорта), ДЮСШ №1, РДЮСШ «Крылья Абхазии», Гудауты, лицей-интернат, Гагры. И восемь команд девушек: «Спартак», «Спартак-2», Очамчыра, Гагра, Гагра-2, ДЮСШ №1, «Крылья Абхазии», «Крылья Абхазии 2».

Второй тур соревнований состоится в следующую субботу 7 апреля 2022 г.

Последующие туры будут проходить каждую субботу.

По результатам игр будут отобраны 4 сильнейшие команды юношей и девушек, которые выйдут в финал.

Главные судьи соревнований – Николай Гущин и Константин Мазов.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 25 апреля 2022 14:48

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