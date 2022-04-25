Сухум. 25 апреля 2022. Абхазия-Информ. Во Дворце спорта им. С. В. Багапш состоялось открытие Первенства г. Сухум по баскетболу среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе.

В розыгрыше первого тура приняли участие шесть команд юношей: «Спартак» Сухум (команда Управления по делам молодежи и спорта), ДЮСШ №1, РДЮСШ «Крылья Абхазии», Гудауты, лицей-интернат, Гагры. И восемь команд девушек: «Спартак», «Спартак-2», Очамчыра, Гагра, Гагра-2, ДЮСШ №1, «Крылья Абхазии», «Крылья Абхазии 2».