ГЕОРГИЙ ГАБЛИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 25 апреля 2022. Абхазия-Информ. Воспитанник Гудаутского футбольного клуба «Рица» Георгий Габлия стал победителем первенства России U-15 в составе ДЮСШ ПФК «ЦСКА» города Москва. В финале «армейцы» уверенно обыграли СШОР «Зенит» города Санкт-Петербург со счетом 3:1.

Финальный турнир первенства России по футболу среди команд спортивных школ (юноши 2007 года рождения) сезона 2021/22 прошел с 14 по 25 апреля в Астрахани. В турнире приняли участие 16 победителей межрегиональных соревновании.

Для Академии ПФК ЦСКА это первые золотые медали российских первенств за пять лет — в предыдущий раз победителем первенства была команда 2002 года рождения в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба ФК «Рица» Георгий Габлия принял участие во всех матчах своей команды в основном составе, пропустив только финал из-за перебора желтых карточек.



