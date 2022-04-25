ПЯТЬ ТАЙБОКСЕРОВ ИЗ АБХАЗИИ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Сухум. 25 апреля 2022. Абхазия-Информ. С 19 по 24 апреля Нижнем Новгороде проходило первенство России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 1167 сильнейших спортсменов из различных регионов России.
Из Абхазии на соревнования поехали 6 спортсменов из Сухума и Цандрыпша. Как отметил главный тренер сборной Абхазии, президент Федерации тайского бокса Абхазии «Георгий Победоносец» Теймураз Гергедава, от Сухума отобрались на первенство пять человек, но получилось поехать только одному.
Из Цандрыпша поехали пять спортсменов. Все спортсмены Федерации тайского бокса Абхазии «Георгий Победоносец».
Спортсмены из Абхазии, представляющие Краснодарский край, успешно выступили, в их активе пять медалей различного достоинства.
В возрастной категории 16-17 лет серебряным призером первенства стал сухумский спортсмен Давид Амичба.
«Давид провел четыре боя, в финале уступил сопернику из Москвы, которого ранее на прошлом турнире выигрывал. Давид очень много гонял вес, с 62 до 54 кг, так как на первенстве ЮФО он был отобран на Россию в весовой категории до 54 кг и по регламенту должен был выступать именно в этом весе. Он на вторых подряд соревнованиях выполняет норматив кандидата в мастера спорта России, ждем присвоения в Минспорте», – сказал Теймураз Гергедава.
В возрастной категории 14-15 лет второе место заняла Кристина Бейя из Цандрыпша. Она также выполнила норматив кандидата в мастера спорта России.
В возрастной категории 12-13 лет второе место занял цандрыпшский спортсмен Владимир Бушин. Даниэла Джопуа из Цандрыпша стала третьей в возрастной категории 12-13 лет, в этой же возрастной категории третьей стала Илона Бения из Цандрыпша.
Тренируют спортсменов Теймураз Гергедава и тренер Федерации ФТБРА «Георгий Победоносец» – СК «Воин» Цандрыпш Андрей Дащян.