ПЯТЬ ТАЙБОКСЕРОВ ИЗ АБХАЗИИ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Сухум. 25 апреля 2022. Абхазия-Информ. С 19 по 24 апреля Нижнем Новгороде проходило первенство России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 1167 сильнейших спортсменов из различных регионов России.

Из Абхазии на соревнования поехали 6 спортсменов из Сухума и Цандрыпша. Как отметил главный тренер сборной Абхазии, президент Федерации тайского бокса Абхазии «Георгий Победоносец» Теймураз Гергедава, от Сухума отобрались на первенство пять человек, но получилось поехать только одному.

