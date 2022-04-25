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Абхазия Информ

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Новости Понедельник, 25 апреля 2022 15:10
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ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 25 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Санкт-Петербурге прошло первенство города по вольной борьбе среди студентов. 

В соревнованиях приняли участие студенты из вузов Санкт-Петербурга, в том числе и спортсмены из Абхазии, которые заняли одно первое, одно третье и два пятых мест. 
Первое место в весовой категории 86 кг занял Инал Берзения, третье место в весовой категории 79 кг занял Денис Кварандзия. Пятые места заняли: Дэвид Бжания в весовой 65 кг и Осман Капба в весовой категории 70 кг. 

Борцы из Абхазии являются воспитанниками тренеров Тимура Джопуа и Даута Лазба.  

Данный старт является отборочным в преддверии летней Универсиады, соревнования которой пройдут 26-30 июня в Грозном.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 25 апреля 2022 15:13

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