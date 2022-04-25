ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В соревнованиях приняли участие студенты из вузов Санкт-Петербурга, в том числе и спортсмены из Абхазии, которые заняли одно первое, одно третье и два пятых мест.

Первое место в весовой категории 86 кг занял Инал Берзения, третье место в весовой категории 79 кг занял Денис Кварандзия. Пятые места заняли: Дэвид Бжания в весовой 65 кг и Осман Капба в весовой категории 70 кг.