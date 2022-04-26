ЗА ТРИ МЕСЯЦА В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ РОДИЛОСЬ 10 МЛАДЕНЦЕВ

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. Сегодня у жителей Ткуарчалского района благодаря Центральной районной больницы есть возможность пройти все те обследования, за которыми в прошлом им приходилось ехать в Сухум и далее. Несмотря на нехватку кадров больница работает в новых условиях и люди активно обращаются к услугам местных специалистов. Об этом сообщается в видеосюжете АГТРК. Сегодня в больнице открыто семь отделений, есть все современные средства для ведения хирургических операций, работают хирурги, неврологи, педиатры, кардиологи, детские врачи.