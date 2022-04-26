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Абхазия Информ

ЗА ТРИ МЕСЯЦА В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ РОДИЛОСЬ 10 МЛАДЕНЦЕВ

Новости Вторник, 26 апреля 2022 13:53
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ЗА ТРИ МЕСЯЦА В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ РОДИЛОСЬ 10 МЛАДЕНЦЕВ

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. Сегодня у жителей Ткуарчалского района благодаря Центральной районной больницы есть возможность пройти все те обследования, за которыми в прошлом им приходилось ехать в Сухум и далее. Несмотря на нехватку кадров больница работает в новых условиях и люди активно обращаются к услугам местных специалистов. Об этом сообщается в видеосюжете АГТРК.

Сегодня в больнице открыто семь отделений, есть все современные средства для ведения хирургических операций, работают хирурги, неврологи, педиатры, кардиологи, детские врачи.

Всего в больнице работает 60 человек, из них 18 человек – врачи. Многие из них работают по совместительству и приезжают раз или два раза в неделю в больницу, где ведут еженедельный прием пациентов.

По словам главного врача …. Гаргулия, несмотря на нехватку врачей-специалистов, это не отражается на лечении больных и врачи больницы находят выход из ситуации.

Здесь работает кабинет УЗИ, фиброгастроскопии, эндоскопии и рентген-кабинет, лаборатория. К работе по совместительству приезжают из Сухума врач-эндокринолог, офтальмолог, кардиолог и оториноларинголог. На постоянной основе работают три хирурга и два терапевта.

Ежедневно до 15:00 работает поликлиника, куда обращаются до 20 человек в день. Работает также круглосуточно и станция «скорой помощи». Правда из трех положенных врачей, пока там только один врач, смена которого длится 10 дней в месяц.

Есть фельдшер, и медсестры, которые в основном и осуществляют дежурство посуточно, оказывая неотложную помощь всем нуждающимся в ней. В основной массе это пожилые люди, страдающие гипертонией.

В больнице есть возможность проводить фиброскопию, которой нет в других районных больницах Абхазии. Работает и лаборатория, чего не было ранее, родильное отделение, где роженицам проводят и «кесарево сечение», чего не могли осуществлять ранее.

За три месяца в родильном отделении родилось 10 младенцев, из них шесть – путем кесерево сечения.

За три месяца активной работы больницы оперировано 15 пациентов (грыжи, аппендициты и др.). К сожалению, из-за отсутствия детских врачей не функционирует детское отделение, хотя здесь созданы все условия. В больницу на консультацию из Сухума приезжают два детских педиатра. Вопрос дефицит кадров стараются решить Минздрав и администрация Ткуарчалского района.

По информации Абхазского телевидения, на днях в больнице впервые провели сосудистую операцию у одной молодой пациентки.

Сосудистый хирург Константин Прудников из России, который в данное время работает в Ткуарчалской РБ поделился своими впечатлениями об условиях работы в новом медучреждении.

«Как специалист я могу сказать, что операционная и оборудование на высшем уровне. Здесь все новое, великолепная операционная, есть инструмент. Я удивился, что здесь есть французские сосудистые ножницы. Представляете? Есть и ранорасширители. Персонал подготовлен: операционная медсестра, анестезиолог, здесь великолепная специальная анестезия. Т.е. все отработали на одном дыхании. Конечно, требуется еще оборудование и обучение персонала, но все от простого к сложному. Начинаем с простых операций, потом перейдем к сложным», – сказал хирург Прудников.

Напомним, что здание районной больницы в Ткуарчале официально открыли 29 декабря 2021 г.

На церемонии открытия больницы присутствовали премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба и глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочиа.

Объект имеет огромную важность не только для жителей Ткуарчала, но и для соседних районов. Строительство объекта проводилось в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг., началось в 2017 году и должно было завершиться в ноябре 2019 года.

Ткуарчалская ЦРБ стала самым проблемным объектом Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 гг. Строительство больницы завершилось позже на два года запланированного срока.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 26 апреля 2022 13:57

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