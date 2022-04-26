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Абхазия Информ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПО Р. ИНГУР ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Новости Вторник, 26 апреля 2022 13:59
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПО Р. ИНГУР ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. В I-м квартале 2022 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 250 нарушителей государственной границы Республики Абхазия.            

В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима»; ст. 190.1. КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 190.2. «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия»; ст. 190.4. «Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Республики Абхазия», задержанные граждане привлечены к административной ответственности.

Возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления предусмотренного ч.1. ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».   

Пресечено более 10 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу товаров: изъято более 1 900 блоков табачной продукции на сумму более 700 000 рублей.

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 26 апреля 2022 14:02

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