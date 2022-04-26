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Абхазия Информ

«НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ» В ШКОЛАХ СУХУМА

Новости Вторник, 26 апреля 2022 14:02
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«НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ» В ШКОЛАХ СУХУМА

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. С 26 по 29 апреля 2022 г. во всех общеобразовательных школах города Сухум проходит «Неделя математики».

Цель мероприятия:

1. Создание условий для развития интереса учащихся к предмету, активизация их деятельности, развитие познавательных и творческих способностей, остроты мышления и наблюдательности.

2. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в процессе подготовки, организации и проведения открытых внеклассных мероприятий.

3. Воспитания культуры коллективного общения.

Предметные недели – это добрая традиция, которая еще больше сближает учеников и преподавателей. Учащиеся школ узнают что-то новое, делятся своими знаниями, впечатлениями и хорошим настроением.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 26 апреля 2022 14:05

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