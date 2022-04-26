«НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ» В ШКОЛАХ СУХУМА

С 26 по 29 апреля 2022 г. во всех общеобразовательных школах города Сухум проходит «Неделя математики».

1. Создание условий для развития интереса учащихся к предмету, активизация их деятельности, развитие познавательных и творческих способностей, остроты мышления и наблюдательности.

2. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в процессе подготовки, организации и проведения открытых внеклассных мероприятий.

3. Воспитания культуры коллективного общения.

Предметные недели – это добрая традиция, которая еще больше сближает учеников и преподавателей. Учащиеся школ узнают что-то новое, делятся своими знаниями, впечатлениями и хорошим настроением.