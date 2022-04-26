АКЦИИ ПАМЯТИ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 77-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях города Сухум пройдут акции памяти:
• Митинги «Будем помнить»;
• Уроки мужества;
• Показ фильмов о ВОВ;
• Операция «поиск» (сбор материалов о ветеранах ВОВ);
• Вахта памяти;
• Выставки, посвящённые ВОВ;
• Классные часы «Герои не умирают. Их подвиги бессмертны»;
• Возложение цветов у Памятника Неизвестного Солдата.
Великая Победа... Путь к ней был долгим и трудным. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом.
Никто не забыт, ничто не забыто!
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