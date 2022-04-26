АКЦИИ ПАМЯТИ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 77-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях города Сухум пройдут акции памяти:

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях города Сухум пройдут акции памяти:

• Уроки мужества;

• Показ фильмов о ВОВ;

• Операция «поиск» (сбор материалов о ветеранах ВОВ);

• Вахта памяти;

• Выставки, посвящённые ВОВ;

• Классные часы «Герои не умирают. Их подвиги бессмертны»;

• Возложение цветов у Памятника Неизвестного Солдата.

Великая Победа... Путь к ней был долгим и трудным. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом.

Никто не забыт, ничто не забыто!