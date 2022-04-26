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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОВОДИТСЯ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Новости Вторник, 26 апреля 2022 14:09
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В АБХАЗИИ ПРОВОДИТСЯ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. Образовательный центр «Сириус» проводит пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников по шести естественно-научным предметам: астрономии, физике, математике, химии, биологии и информатике.

Олимпиада проходит на технологической платформе «Сириус.Курсы» с 21 апреля по 27 мая 2022 года. Регистрация на туры и вся информация о пригласительном этапе находится на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам. В 2020 году «Сириус» впервые организовал пригласительный этап по естественно-научным дисциплинам в онлайн-формате. За два года в нем приняли участие более 700 тысяч человек.

Попробовать свои силы в решении нестандартных задач могут ученики 3–10 классов, также принять участие могут родители, учителя и все желающие. Задания как пригласительного, так и школьного этапа составляют сильнейшие предметные эксперты России. После прохождения туров на платформе «Сириуса», участники получат сертификаты и грамоты за успешное выступление.

Участие в пригласительном этапе не является обязательным, но позволяет для кого-то по-новому раскрыть для себя предмет уже весной, не дожидаясь школьного этапа. У участников появляется уникальная возможность за летние месяцы углубиться в изучение понравившегося предмета и войти в новый олимпиадный сезон с новыми знаниями, выходящими за рамки школьной программы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 26 апреля 2022 14:10

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