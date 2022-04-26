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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРЕДДВЕРИИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Новости Вторник, 26 апреля 2022 14:18
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРЕДДВЕРИИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни состоялась рабочая встреча представителей ГТК Республики Абхазия и ФТС России.

С российской стороны во встрече приняли участие начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина, начальники таможенных постов, представитель ФТС России в Республике Абхазия Константин Козлов, начальник Абхазского таможенного поста (специализированного) Константин Балашев. Абхазскую делегацию представили заместитель председателя ГТК Республики Абхазия Зураб Ашуба, начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Джамал Цейба, начальник Управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния, начальник правового отдела Анана Гогохия, специалисты других отделов, руководство таможенного поста "Псоу".

В ходе заседания был рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов, связанных с организацией подготовки к курортному сезону 2022 года, совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции.

Наибольшая нагрузка на таможенный пост МАПП Адлер ежегодно приходится на летние месяцы. В августе – пиковом месяце нагрузок – российско-абхазскую границу пересекают до 1,5 миллионов физлиц и 500 тысяч транспортных средств. Участники встречи отметили, что учитывая планируемый рост количества туристов и транспортных средств, готовых пересечь российско-абхазскую границу в этом курортном сезоне, необходимо принять комплексные меры по обеспечению бесперебойной работы пункта попуска, увеличению штатной численности сотрудников, оперативному взаимодействию со всеми государственными контрольными органами.

Особое внимание представителями ведомств было уделено вопросу совершения таможенных операций в отношении сельскохозяйственной продукции, экспортируемой абхазскими предпринимателями. В последние годы значительно возросли поставки как плодоовощной, так и плодово-ягодной продукции из Республики Абхазия. В текущем году прогнозируется значительный рост объемов ввоза клубники, овощей. В связи с этим одной из важных задач является ускорение процессов оформления и контроля скоропортящихся товаров. Сторонами обсуждалась возможность получения информации о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии, обмена ценовой информацией, возможность признания результатов таможенного контроля отдельных видов товаров сельхозназначения.

Подводя итоги рабочей встречи, участники отметили необходимость дальнейшего оперативного взаимодействия, реализации всех задач, способствующих укреплению и развитию торгово-экономического потенциала соседних государств.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 26 апреля 2022 14:24

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