КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. Министр туризма Теймураз Хишба представил коллективу Министерства своего заместителя Дмитрия Робертовича Зантария.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Республики Абхазия А. З. Анкваб 22.04.2022г.
Зантария Дмитрий Робертович родился 19 февраля 1997 г. в г. Сухум.
В 2014 г. окончил Сухумскую среднюю школу №4.
В 2014–2018 гг. обучался в Кубанском государственном технологическом университете в г. Краснодар, по специальности «электроэнергетика и электротехника».
В 2018–2021 гг. обучался в Кубанском государственном технологическом университете в г. Краснодар на заочном отделении, по специальности «электроэнергетика и электротехника», была присвоена квалификация магистр.
В 2017 г. проходил повышение квалификации в центре дополнительного образования «Южная столица» на тему «Базовые компоненты работы с информацией на платформе персонального компьютера».
В мае 2019 г. получил диплом о профессиональной переподготовке в АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» с присвоением квалификации «специалист в сфере закупок».
В июле 2019 г. проходил повышение квалификации в центре дополнительного профессионального образования «Южная столица» по дополнительной профессиональной программе «Ценообразование, сметное дело и автоматизация смежных расчетов в программном комплексе ГРАНД-смета 9».
С сентября 2018 по сентябрь 2020 г. – электротехник в ООО «РД-Логистик» в г. Краснодар.
С июля 2020 по июль 2021 г. проходил срочную службу в Вооруженных силах Республики Абхазия.
В настоящее время – государственный инспектор отдела по техническому и энергетическому надзору Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.
Женат.
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