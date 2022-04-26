ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОТБЫЛ В МОСКВУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Новости Вторник, 26 апреля 2022 15:01
Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. В рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в российской столице.
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