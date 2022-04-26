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Абхазия Информ

РЕТРОПОЕЗД «СОЧИ» ВОЗОБНОВИТ РЕЙСЫ ИЗ ТУАПСЕ В ГАГРУ С 30 АПРЕЛЯ

Новости Вторник, 26 апреля 2022 15:15
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РЕТРОПОЕЗД «СОЧИ» ВОЗОБНОВИТ РЕЙСЫ ИЗ ТУАПСЕ В ГАГРУ С 30 АПРЕЛЯ

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. Ретропоезд «Сочи» снова будет доступен для туристов, сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Рейсы поезд, интерьер которого стилизован под 80-е годы, возобновит 30 апреля. Состав будет следовать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра.

Предполагается, что он будет курсировать 6 раз в неделю. Из Туапсе он будет отправляться в 05:30 по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В Гагре он будет в 11:35.

По пути ретропоезд будет заезжать на станции Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрипш.

Из Гагры «Сочи» отправляется по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в вечернее время — в 18:50. Согласно расписанию, на конечной станции он будет на следующий день в 00:35.

Поезд включает вагоны разных классов: плацкартные или купейные, СВ, вагоны с местами для сидения. Туристам доступны и фотокупе.

Отмечается, что интерьер поезда выполнен в стиле 80-ых годов XX века. Но вместе с тем вагоны оснащены современными санитарными комнатами, кондиционерами, розетками и USB-разъемами.

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Туристы смогут попробовать блюда, как русской, так и абхазской кухни. Поезд популярен среди туристов разных регионов, а также среди местных жителей, которые пользуются турами выходного дня.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 26 апреля 2022 16:03

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