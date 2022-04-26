Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. Профессор Московской консерватории, преподаватель ЦМШ и АМК при МГК им. П. И. Чайковского, виртуозный скрипач, лауреат международных конкурсов провёл мастер-класс для студентов Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба в малом зале Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба.

«После пандемии важно было приехать, поддержать соотечественников, я знаю многих ребят, которые учатся здесь, я с ними общался, проводил мастер-классы до пандемии, они приезжали в Москву в составе оркестра, был концерт. Сейчас представилась такая возможность приехать именно в процессе учебного года, это важно, потому что летом многие ребята уезжают. В мастер-классе принимают участие студенты музыкального училища и ученики школы при училище», – отметил Виктор Абрамян.

Виктор Абрамян – внук политического и общественного деятеля Абхазии Ефрема Эшба, сын младшей дочери Ефрема Лизы.