ДВА ВАКАНТНЫХ МЕСТА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ АБХАЗИИ

Прием документов будет осуществляться до 16 мая 2022 г.

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. Общественная палата Абхазии объявила о приеме заявлений на замещение двух вакантных мест, путем конкурсного отбора от политических партий и общественных организаций.

В соответствии со статьей 7 закона «Об Общественной палате РА», членом ОП Общественной палаты может быть гражданин Республики Абхазия, достигший возраста двадцати одного года.

Членами Общественной палаты не могут быть: президент, вице-президент, депутаты Парламента, члены Кабинета министров, судьи, иные лица, замещающие государственные должности, члены органов местного самоуправления.