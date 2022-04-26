29 АПРЕЛЯ В ГАГРЕ ПРОЙДЕТ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. Администрация Гагрского района приглашает горожан принять участие в общегородском субботнике, который состоится 29 апреля в 9:00 в пятницу.
Жителям многоквартирных домов предлагается произвести уборку во дворах и придомовых территориях.
Координирование и обеспечение необходимым инвентарем жителей будет осуществляться путём взаимодействия домкомов и городских коммунальных служб. Жителям частного сектора предлагается произвести уборку газонов, тротуаров и прилегающих территорий.
Администрация призывает граждан всем вместе проявить любовь и заботу к родному городу!