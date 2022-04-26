Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве юстиции прошла встреча с представителями Краснодарского института дополнительного образования. Сообщает пресс-служба министерства юстиции в соцсети Инстаграм (minjust_ra)

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, обеспечивающих повышение квалификации, профессиональную переподготовку специалистов Минюста.

В рамках взаимодействия часть сотрудников уже прошли онлайн-курсы повышения квалификации по программам «Архивариус», «Взаимодействие со средствами массовой информации в органах власти и учреждениях», а также «Правовая и антикоррупционная экспертиза» и получили удостоверения государственного образца.

Анри Барциц отметил значимость подобных мероприятий, направленных на усовершенствование и получение новых компетенций, осуществление непрерывного образования руководителей и специалистов, обеспечение развития кадрового потенциала страны.