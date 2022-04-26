ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРАСНОДАРСКОГО ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве юстиции прошла встреча с представителями Краснодарского института дополнительного образования. Сообщает пресс-служба министерства юстиции в соцсети Инстаграм (minjust_ra)
Министр юстиции Анри Барциц провел встречу с заместителем директора Краснодарского института дополнительного образования Викторией Степановой.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, обеспечивающих повышение квалификации, профессиональную переподготовку специалистов Минюста.
В рамках взаимодействия часть сотрудников уже прошли онлайн-курсы повышения квалификации по программам «Архивариус», «Взаимодействие со средствами массовой информации в органах власти и учреждениях», а также «Правовая и антикоррупционная экспертиза» и получили удостоверения государственного образца.
Анри Барциц отметил значимость подобных мероприятий, направленных на усовершенствование и получение новых компетенций, осуществление непрерывного образования руководителей и специалистов, обеспечение развития кадрового потенциала страны.
Последнее от Super User
- ПОЖАР В ГОРОДЕ ГАГРЕ (ДОПОЛНЕНИЕ К РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ)
- 29 АПРЕЛЯ В ГАГРЕ ПРОЙДЕТ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
- ДВА ВАКАНТНЫХ МЕСТА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ АБХАЗИИ
- МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ СТУДЕНТОВ СУХУМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
- РЕТРОПОЕЗД «СОЧИ» ВОЗОБНОВИТ РЕЙСЫ ИЗ ТУАПСЕ В ГАГРУ С 30 АПРЕЛЯ