ЭКС-МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ГУДИСА АГРБА ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ

Органами предварительного расследования Гудиса Агрба подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 157 и частью 4 статьи 157 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере) УК Республики Абхазия.

26 апреля 2022 года судьей Сухумского городского суда Астамуром Тванба было рассмотрено ходатайство старшего следователя следственной части следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Таркил А.Б. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гудисы Агрба, которое было удовлетворено и в отношении последнего была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2022 года включительно.