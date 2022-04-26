В ОТНОШЕНИИ НАДИРА ДЖИНАЛ ИЗБРАН ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. 22 апреля 2022 года в Сухумский городской суд поступили ходатайства старшего следователя следственной части следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Таркил А.Б. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего министра культуры Республики Абхазия Агрба Гудисы и Надира Джинал.

Органами предварительного расследования Гудиса Агрба подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 157 и частью 4 статьи 157 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере) УК Республики Абхазия.

Надир Джинал подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 32 – части 4 статьи 157 и частью 5 статьи 32 – части 4 статьи 157 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере) УК Республики Абхазия.

26 апреля 2022 года судьей Сухумского городского суда Сарией Миканба было отказано в удовлетворении ходатайства старшего следователя следственной части следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Таркил А.Б. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надира Джинал.

В отношении последнего была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, то есть до 19 мая 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Сухумского городского суда.