ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СОБР МВД АБХАЗИИ

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. СОБР МВД Абхазии отмечает сегодня свой профессиональный праздник. Особо отличившимся в службе сотрудникам СОБРа за образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником министр ВД Вальтер Бутба вручил почетные грамоты, благодарности и присвоил очередные специальные звания старшего и среднего начальствующего состава.

Министр поздравил спецназовцев, пожелав им крепкого здоровья, железного терпения и отважных поступков.

«Ваша служба сопряжена с реальным риском, но, несмотря на это, сотрудники СОБРа с честью выполняют свой профессиональный долг. Вы являетесь примером мужества и стойкости. Примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!» – сказал Бутба.

Заместитель министра внутренних дел Дмитрий Кучуберия поблагодарил коллег за проявленный профессионализм, оперативность и слаженную работу: «Желаю всем крепкого здоровья, профессионального роста, всех благ вашим родным и близким. Дай Бог, чтоб все поставленные задачи нашим руководством выполнялись успешно и самое главное без потерь», – сказал он.

На СОБР МВД возложено силовое обеспечение криминального блока милиции, а так же обеспечение общественной безопасности при проведении массовых и охраняемых мероприятий. Сегодня СОБР тесно взаимодействует со всеми структурными подразделениями МВД. На счету сотрудников спецотряда не одно задержание опасных преступников, пресечение незаконного распространения оружия и наркотиков, мероприятия по охране общественного порядка. Отбор кадров для службы в СОБР МВД РА ведется с особой тщательностью, в составе спецподразделения служат психологически и физически подготовленные оперативники, люди, проверенные в деле и отличившиеся в службе.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.