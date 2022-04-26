ПЛАНЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ АРМЕНИИ

Компания Med trevl уже не первый год сотрудничает с Минздравом и Фондом инвалидов. Организация оказывает содействие в направлении граждан Абхазии в Армению на лечение.

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с представителями компании Med travel Еленой Симонянц и Армандом Малхасяном. Во встрече принял участие заместитель председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Эмзар Ашуа.

На встрече была достигнута предварительная договоренность о приглашении в Абхазию армянских медиков, для проведения акции, в рамках которой населению республики будут проведены необходимые хирургические операции на безвозмездной основе. Ведомство определится, какие именно врачи на данный момент наиболее необходимы.

Эдуард Бутба отметил, что Минздрав подготовит все необходимое для приёма специалистов.

Министр сообщил, что в этом году ожидается и приезд ведущих врачей из России по хирургии кисти.

Эдуард Бутба также подчеркнул, что ведомство активно работает над развитием медицинского туризма. Глава Минздрава отметил, что такое направление очень перспективное для нашей страны.

«У нас есть хорошие условия для развития медицинского туризма и нужно работать над этим», – отметил он.

Глава Минздрава поблагодарил представителей компании за помощь, которую они оказывают гражданам, Абхазии в особенности ветеранам войны.

Со своей стороны руководители организации отметили, что готовы продолжать плодотворное сотрудничество.