АБХАЗСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ВЕДУТ РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Сухум. 26 апреля 2022. Абхазия-информ. В преддверии курортного сезона специалисты Абхазской железной дороги активно проводят проверку полотна и расчищают железнодорожные пути, а также прилегающие к ним территории от зарослей и кустарников. Железнодорожники ведут текущий ремонт контактной сети, опор, паровозов и другого железнодорожного хозяйства. Об этом сообщает Абхазское ТВ.

Эти работы связаны с определенными трудностями, поскольку их нельзя проводить без отключения электроэнергии, применения спецтехники, которыми являются мотовозы сами давно нуждающиеся в ремонте. (Мотовоз – это локомотив с двигателем внутреннего сгорания небольшой мощности для маневровых и вспомогательных работ на магистральных, подъездных и других жд путях.)

В эти дни после проведенного ремонта на путях работает один мотовоз. Теперь бригады АЖД могут устранять возникающие проблемы без задержек.

«По поллгода и 8-9 месяцев бывало, что на какой-то определенный участок не выезжали, потому что без мотовоза там сложно работать. С восстановлением, сейчас у нас идет работа, начиная с тоннелей. Бывает, что работаем и днем и ночью, а бывает, что нас нет возможности занимать перегон. Потому что есть грузовые и пассажирские перевозки, поэтому бывает и так, что ночью бригада работает», – говорит главный инженер РУП «АЖД» Леонид Куруа.

На перегоне «Гудаута – Бзыбь» несколько железобетонных шпал пришли в негодность. Путейская бригада АЖД в плановом режиме меняет треснувшие шпалы, которые обнаружили во время проверки путей.

«Такие шпалы непригодные. На этом участке их не мало и они известны. Постепенно бригада заменяет непригодные на новые шпалы. Все это выявляется пешим обходом, проводится проверка пути и выявляются и другие неисправности. Такие вещи оставлять нельзя, поскольку все это определяет безопасность движения поездов», – говорит Леонид Куруа.

На остановочном пункте «Гагрыпш» также ведутся работы по расчистке территории. Здесь были забиты водоотводные канавы, что приводило к застою воды, из-за чего иногда приходилось останавливать поезда. Такая ситуация сложилась во многих местах где раньше были железнодорожные станции станции, которые сейчас не функционируют.

Бригады АЖД уже расчистили до 5 км путей, на эти цели затрачены порядка трех млн руб.

Проблемным был и участок в районе Цандрипша: и в районе самой Гагры. Спецтехникой, точнее экскаватором расчищены водоотводы у железнодорожного полотна, расчищена и пристанционная территория.

«Временами, когда идут сильные ливни, вода скапливается. Ей некуда уходить. Это все мешает жителям – подтапливает дома и приусадебные участки. Поэтому поводу было много нареканий и сегодня мы имеем такую возможность – проводить расчистку водоотводов. В течении года мы занимаемся ремонтом и расчисткой на разных участках. Еще много проблем такого характера, которые необходимо устранить. Здесь большая работа проводится по очистке самой платформы «Гагрипш», которая из-за неиспользования зарастает бурной растительностью», – резюмирует Куруа.