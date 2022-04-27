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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ

Новости Среда, 27 апреля 2022 16:12
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по ситуации в энергосистеме страны, собираемости платежей и погашению заложенностей за потребленную электроэнергию и работе правительственной комиссии по возмещению ущерба пострадавшим от стихийных бедствий, происшедших в республике в прошедшем году.

В совещании приняли участие Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр туризма Теймураз Хишба, руководитель Аппарата Правительства Давид Сангулия.

Было отмечено заметное снижение нагрузки на электросети, повлекшее отмену веерных отключений. При этом особое внимание уделено вопросу погашения задолженности за потребленную энергию объектами курортной сферы. Министерству туризма поручено решить эту проблему в короткие сроки и предпринять необходимые меры по исключению накопления долгов впредь. 

Участники совещания обсудили исполнение поручений, связанных с итогами проверки, осуществленной Федеральным казначейством России в рамках реализации двустороннего соглашения о софинансировании заработной платы отдельных работников бюджетной сферы Абхазии. Премьер-министр обратил внимание вице-премьеров на необходимость устранения выявленных нарушений в ближайшее время, особенно в системе здравоохранения, где были обнаружены критические нарушения по незаконному совмещению ставок.

Аппарату правительства указано на необходимость усиления контроля по линии государственной комиссии за процессом возмещения ущерба, понесенного гражданами в результате имевших место в прошедшем году стихийных бедствий.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 27 апреля 2022 16:37

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