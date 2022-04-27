АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по ситуации в энергосистеме страны, собираемости платежей и погашению заложенностей за потребленную электроэнергию и работе правительственной комиссии по возмещению ущерба пострадавшим от стихийных бедствий, происшедших в республике в прошедшем году.

