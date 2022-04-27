28 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

О подписании Программы мероприятий на 2022-2024 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и администрацией Краснодарского края (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве от 28 июля 2009 года;



О проекте Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики;



О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 декабря 2021 года №134 «Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2022 год»;



Об утверждении состава коллегии Министерства иностранных дел Республики Абхазия;



Об итоговом отчете о реализации межведомственной целевой программы на 2021 год «Развитие демографии»;



Об утверждении Положения о вещевом обеспечении сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия, Норм снабжения вещевым имуществом, Порядка выдачи, учета и списания вещевого имущества в органах внутренних дел Республики Абхазия, Норм продовольственного обеспечения сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия;



О внесении изменений в «Правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия» и «Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах» утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23 октября 2019 г. №149;



О создании Республиканской призывной комиссии;



О проекте Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Всеобщей спортивной федерацией Сирийской Арабской Республики по вопросам сотрудничества в области физической культуры и спорта;



О проекте Плана-графика гармонизации положений в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия Республики Абхазия требованиям и нормам Российской Федерации и ЕАЭС;



Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору и размера ассигнований на его содержание на 2022 год;



Отчет о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы «Жилище-2022», утвержденной Указом Президента Республики Абхазия от 17 ноября 2021 года №308, предусмотренных к реализации в 2021 году;



О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 февраля 1997 г. №32 «О порядке предоставления гражданам жилья в частную собственность из государственного жилищного фонда» (с изменениями от 23 декабря 2008 г. №188, от 6 марта 2009 г. №31, от 3 апреля 2009 г. №46, от 14 июля 2009 г. №115, от 8 августа 2008 г. №121);



Об отмене Постановления Совета Министров Республики Абхазия от 16 ноября 1994 года №320 «О временном порядке оплаты труда работников здравоохранения»;



О предоставлении льготы по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда гражданке Республики Абхазия, вдове ветерана, инвалида II группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., кавалера ордена Леона

С. Р.