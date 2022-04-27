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Абхазия Информ

28 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Среда, 27 апреля 2022 16:14
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28 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-информ. 28 апреля в 11:00 состоится очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия.  В повестку дня вошли следующие вопросы:

О представлении Президенту Республики Абхазия предложения о заключении Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам;

О подписании Программы мероприятий на 2022-2024 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и администрацией Краснодарского края (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве от 28 июля 2009 года;

О проекте Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики; 

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 декабря 2021 года №134 «Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2022 год»;

Об утверждении состава коллегии Министерства иностранных дел Республики Абхазия;  

Об итоговом отчете о реализации межведомственной целевой программы на 2021 год «Развитие демографии»;

Об утверждении Положения о вещевом обеспечении сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия, Норм снабжения вещевым имуществом, Порядка выдачи, учета и списания вещевого имущества в органах внутренних дел Республики Абхазия, Норм продовольственного обеспечения сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия;

О внесении изменений в «Правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия» и «Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах» утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23 октября 2019 г. №149;

О создании Республиканской призывной комиссии;

О проекте Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Всеобщей спортивной федерацией Сирийской Арабской Республики по вопросам сотрудничества в области физической культуры и спорта;

О проекте Плана-графика гармонизации положений в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия Республики Абхазия требованиям и нормам Российской Федерации и ЕАЭС;

Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору и размера ассигнований на его содержание на 2022 год; 

Отчет о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы «Жилище-2022», утвержденной Указом Президента Республики Абхазия от 17 ноября 2021 года №308, предусмотренных к реализации в 2021 году;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 февраля 1997 г. №32 «О порядке предоставления гражданам жилья в частную собственность из государственного жилищного фонда» (с изменениями от 23 декабря 2008 г. №188, от 6 марта 2009 г. №31, от 3 апреля 2009 г. №46, от 14 июля 2009 г. №115, от 8 августа 2008 г. №121);

Об отмене Постановления Совета Министров Республики Абхазия от 16 ноября 1994 года №320 «О временном порядке оплаты труда работников здравоохранения»;

О предоставлении льготы по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда гражданке Республики Абхазия, вдове ветерана, инвалида II группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., кавалера ордена Леона С. Р. Караахмет;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №143 «Об утверждении границ и положения о Рицинском Реликтовом Национальном Парке».

А также ряд вопросов пользования землёй.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 27 апреля 2022 16:20

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