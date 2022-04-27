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Абхазия Информ

НОВЫЙ СОСТАВ ПАРЛАМЕНТА ИЗБРАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ

Новости Среда, 27 апреля 2022 16:31
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НОВЫЙ СОСТАВ ПАРЛАМЕНТА ИЗБРАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. На заседании сессии Парламента депутаты избрали председателей комитетов:

Даут Хутаба – председатель комитета по государственно-правовой политике.

Айба Рашида – председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны.

Венори Бебия – председатель комитета по культуре, делам молодёжи и спорту

Резо Зантария – председатель комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям.

Беслан Халваш – председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

Инар Садзба – председатель комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ.

Темур Шергелия – председатель комитета по обороне и национальной безопасности.

Алхас Барциц – председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками.

Тимур Бейя – председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 27 апреля 2022 16:42

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