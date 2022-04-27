НОВЫЙ СОСТАВ ПАРЛАМЕНТА ИЗБРАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ
Новости Среда, 27 апреля 2022 16:31
Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. На заседании сессии Парламента депутаты избрали председателей комитетов:
Даут Хутаба – председатель комитета по государственно-правовой политике.
Айба Рашида – председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны.
Венори Бебия – председатель комитета по культуре, делам молодёжи и спорту
Резо Зантария – председатель комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям.
Беслан Халваш – председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.
Инар Садзба – председатель комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ.
Темур Шергелия – председатель комитета по обороне и национальной безопасности.
Алхас Барциц – председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками.
Тимур Бейя – председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.