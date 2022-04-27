К 77 –ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГИВИ СМЫР

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. 8-9 мая в городе Новый Афон состоится ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел Абхазии, посвященная дню рождения Гиви Смыр (1945-2016 гг.). Ярмарка пройдет на территории культурного центра им. Гиви Смыр по ул. Эшба10 (Водопад). Два дня с 11:00 до 18:00 Фестиваль народных ремесел проводится при поддержке Фонда Гиви Смыр. 9 мая 2022 известному абхазскому общественному деятелю, кавалеру орденов Леона и «Ахьдз-Апша»», первооткрывателю Новоафонской пещеры, художнику и скульптору Гиви Смыру исполнилось бы 77 лет.

Гиви Шамелович Смыр родился 9 мая 1945 года в поселке. Новый Афон Абхазской АССР.

В 1961 году, будучи 16-летним парнишкой, один с помощью простой веревки, спустился в пропасть, которую издревле называли в народе «Бездонная яма». Так была открыта Новоафонская пещера, одна из самых глубоких и красивейших в мире. Но, добраться до дна без специального снаряжения было невозможно, и уже через некоторое время вместе с Гиви на дно спустились спелеологи.

Все последующие годы Гиви Смыр продолжал заниматься спелеологией и изучением подземного мира, принимал участие во множестве археологических раскопок, проводимых на территории Абхазии. В возрасте 20 лет Гиви Смыр начинает работать с камнем и деревом, делает скульптуры изображающие героев древних легенд. Одновременно с этим он пишет картины. Персональные выставки художника проходили в Сухуме, Гудауте, Нальчике, Москве. Готовилась выставка в Анкаре.

Главной его идеей на протяжении всей жизни было сохранение объектов культуры и истории на территории Нового Афона. В семидесятые годы прошлого века Гиви Смыр объявил голодовку в знак протеста против строительства карьера у подножия Анакопийской горы, влекущего за собой разрушение древнего памятника архитектуры и истории Абхазии. Работники культуры и истории поддержали его. В советское время этот мужественный поступок вызвал скандал, была прислана правительственная комиссия. Руководство Грузии было вынуждено пойти на уступки.

Облагороженная тропа к келье Симона Кананита, реставрация Анакопийской башни и дороги к ней, строительство культурного центра у водопада в Новом Афоне, строительство концертного зала в Зале спелеологов Новоафонской пещеры – это планы, которые удалось реализовать.

В 1992 году, одним из первых афонцев взял в руки оружие и встал на защиту Родины, возглавил батальон.

Г. Смыр удостоен высших военных и государственных наград Абхазии – орденов Леона и «Ахьдз-Апша» II степени.