ПЕРВЫЙ КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИН

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии проходит первый конкурс национальных вин. Из поданных заявок уже отобрано 38 образцов. Об сообщает абхазское ТВ. На Сухумском винзаводе «Вина и воды Абхазии» состоялся очередной этап конкурса – анонимная дегустация по результатам которой будут выявлены победители и призеры. Обладатель лучшего вина получит приз в размере 1 млн рублей.