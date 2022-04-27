ПЕРВЫЙ КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИН
Новости Среда, 27 апреля 2022 17:04
Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии проходит первый конкурс национальных вин. Из поданных заявок уже отобрано 38 образцов. Об сообщает абхазское ТВ.
На Сухумском винзаводе «Вина и воды Абхазии» состоялся очередной этап конкурса – анонимная дегустация по результатам которой будут выявлены победители и призеры. Обладатель лучшего вина получит приз в размере 1 млн рублей.
Образцы вин идентифицированы только по порядковым номерам. Дегустация состоит из нескольких этапов. Внешний вид аромат вкус и общие впечатления от вина. Накануне на суд экспертов-дегустаторов представили 13 образцов вин.
«Мы были удивлены, что есть пробы вина, которые достойны пройти конкурсную дегустацию. Из них отобрали 38 образцов, которые сейчас представлены. Вчера была представлена часть. Мы проанализировали 11 из них. Это вина, которые были выработаны из винограда сорта «изабелла». Сегодня приняли на дегустацию шесть образцов белых вин. Это столовые вина. По новой классификации – это уже ординарные вина. На дегустацию также представили еще семь образцов красных сортовых вин», – говорит химик производственной лаборатории компании «Вина и воды Абхазии» Жаннетта Асатурян.
Дегустации предшествовал долгий процесс, конкурс был завялен в конце февраля. Тогда и стартовал прием заявок на участие. Параллельно проводился и отбор вин. Следующим этапом стал лабораторный анализ образцов по физико-химическим показателям .
В первую очередь, когда образцы отбираем, мы во-первых смотрим на санитарное состояние помещения. Это самое основное, что должно быть у каждого винодела. Чистота это залог здоровья не только для организма человека, но и для вина. Прежде чем проба поступила к нам в лабораторию, мы осуществляем экспресс-дегустацию. То есть, мы отбраковываем вина на явные пороки, это в аромате, цвете, который отображается, естественно во вкусе. Был образец, который по органолептическим показателям прошел, а по физико-химическим показателям не прошел. Бывает и такое», – сказала Асатурян.
Образцы, получившие наибольшее количество баллов будут определены, как лучшие. Обладатель гран-при также получит 1 млн рулей. Будут объявлены и по три призовых места в номинациях «лучшее абхазское вино (белое и красное) 2022 года.
«Я благодарен руководству завода Николаю Ачба и Валерию Авидзба и всему коллективу, которые взяли на себя такую ношу. Это подстегнет, во-первых тех, которые сегодня занимаются винопроизводством и, во-вторых, пойдет на пользу не только им лично, но и на пользу всей республике», – считает глава дегустационной комиссии, академик Академии наук Абхазии, член Российской академии сельскохозяйственных наук Анатолий Авидзба.
Главная цель первого конкурса нациоанальных вин Абхазии им. Николая Батовича Ачба – поддержка местных виноделов, повышение качества винодельческой продукции и развитие винодельческого потенциала республики. Конкурс поддерживают Министерство сельского хозяйства, Госстандарт, культурно-деловая площадка «Гума» и частные лица.
По решению Оргкомитета конкурса в нем не имеют право участвовать: «Вина и воды Абхазии», «Шато-Абхаз», «Аргунашта и «Абхаз-Вино».
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