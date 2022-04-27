ДАУР КОВЕ И ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ОБСУДИЛИ ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма прошла встреча министра культуры Даура Кове с министром туризма Теймуразом Хишба.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в период летнего сезона, необходимости задействовать государственные и районные самодеятельные творческие коллективы при организации культурно-массовых развлекательных мероприятий. Это послужит привлечению большего числа туристов в летний период, а также пропаганде культуры и искусства Абхазии.

Министр туризма Теймураз Хишба подчеркнул важность тесного сотрудничества между ведомствами и готовность к совместной работе.