ДАУР КОВЕ И ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ОБСУДИЛИ ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма прошла встреча министра культуры Даура Кове с министром туризма Теймуразом Хишба.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в период летнего сезона, необходимости задействовать государственные и районные самодеятельные творческие коллективы при организации культурно-массовых развлекательных мероприятий. Это послужит привлечению большего числа туристов в летний период, а также пропаганде культуры и искусства Абхазии.
Министр туризма Теймураз Хишба подчеркнул важность тесного сотрудничества между ведомствами и готовность к совместной работе.
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