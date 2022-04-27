СУХУМ И БРЯНСК ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. 27 апреля состоялось 31-е заседание Городского совета народных депутатов города Брянска.
После рассмотрения основных вопросов глава Брянска и председатель Брянского городского совета народных депутатов Марина Дбар сообщила о том, что крупнейший город Абхазии предложил стал городом-побратимом, пишет Брянск Today.
Марина Дбар проинформировала, что необходимые соглашения в Министерстве иностранных дел согласованы, торжественная церемония состоится в Сухуме. Напоминаем, что в мае 2021 года глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял помощника главы города Брянска Александра Щемелинина. На встрече обсудили возможные темы для сотрудничества. Мэр Сухума выразил готовность встретиться с руководством города Брянска.
Об этом сообщает сайт столицы.
Последнее от Super User
- ПО ОКРУГУ №8 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПЯТЬ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП
- МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С КООРДИНАТОРОМ ГУМАНИТАРНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОЗ В АБХАЗИИ
- АРТИЛЛЕРИСТЫ ЮВО В АБХАЗИИ ВЫПОЛНИЛИ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ ПО МАЛОРАЗМЕРНЫМ ЦЕЛЯМ
- ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО СИТУАЦИИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
- В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗАКРЫТО КОВИДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ