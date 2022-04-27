СУХУМ И БРЯНСК ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

После рассмотрения основных вопросов глава Брянска и председатель Брянского городского совета народных депутатов Марина Дбар сообщила о том, что крупнейший город Абхазии предложил стал городом-побратимом, пишет Брянск Today.

Марина Дбар проинформировала, что необходимые соглашения в Министерстве иностранных дел согласованы, торжественная церемония состоится в Сухуме. Напоминаем, что в мае 2021 года глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял помощника главы города Брянска Александра Щемелинина. На встрече обсудили возможные темы для сотрудничества. Мэр Сухума выразил готовность встретиться с руководством города Брянска.



Об этом сообщает сайт столицы.