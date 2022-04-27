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Абхазия Информ

СУХУМ И БРЯНСК ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Среда, 27 апреля 2022 17:32
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СУХУМ И БРЯНСК ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. 27 апреля состоялось 31-е заседание Городского совета народных депутатов города Брянска.

После рассмотрения основных вопросов глава Брянска и председатель Брянского городского совета народных депутатов Марина Дбар сообщила о том, что крупнейший город Абхазии предложил стал городом-побратимом, пишет Брянск Today.

Марина Дбар проинформировала, что необходимые соглашения в Министерстве иностранных дел согласованы, торжественная церемония состоится в Сухуме. Напоминаем, что в мае 2021 года глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял помощника главы города Брянска Александра Щемелинина. На встрече обсудили возможные темы для сотрудничества. Мэр Сухума выразил готовность встретиться с руководством города Брянска.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 27 апреля 2022 17:34

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